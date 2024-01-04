Конор Макгрегор показал нынешнюю физическую форму

Популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился с подписчиками своих соцсетей свежей фотографией. Макгрегор продемонстрировал нынешние физические кондиции.

В подписи к фото Конор добавил лишь ирландский флаг.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

За время карьеры в смешанных единоборствах Макгрегор к настоящему моменту провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. К бойцовской лиге Даны Уайта ирландец присоединился в 2013 году. Конор не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, состоявшемся летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас ему 35 лет.