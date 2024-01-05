Конор Макгрегор двумя словами описал свой нынешний график

Популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о своей ежедневной активности. Для этого звёздный ирландец использовал лишь два слова, повторенные несколько раз.

«Зал, дом, зал, дом, зал, дом!» — написал Макгрегор.

Макгрегор присоединился к промоушену Даны Уайта в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж, которого Конор победил в первом раунде. В следующем поединке он должен сразиться с американцем Майклом Чендлером. По словам Макгрегора, бой пройдёт на турнире UFC в Лас-Вегасе 29 июня нынешнего года.

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