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«Либо привезу пояс домой, либо умру». Дю Плесси — о бое со Стриклендом

«Либо привезу пояс домой, либо умру». Дю Плесси — о бое со Стриклендом
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Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси пообещал отдать все силы, чтобы победить американца Шона Стрикленда в битве за титул UFC в среднем весе.

«Вы увидите мою улучшенную версию. Я бесконечно благодарен своим тренерам, команде и всем, кто участвовал в этом лагере. Сегодня мы вылетаем, чтобы забрать то, что должно принадлежать мне и тем, кто всегда был со мной, и всей моей стране. Я обещаю: либо я привезу домой пояс чемпиона UFC в среднем весе, либо умру, пытаясь это сделать», – написал дю Плесси в одной из своих социальных сетей.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок как раз с Дрикусом дю Плесси.

Напомним, дю Плесси и Стрикленд сойдутся в главном бою на UFC 297 20 января в Торонто.

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