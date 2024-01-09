Стали известны потенциальные место и время реванша между Масвидалем и Диазом

Известные американские бойцы смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз могут провести реванш в рамках боксёрского поединка. Об этом информирует Happy Punch со ссылкой на свои неназванные источники в промоушене UFC.

Сообщается, что противостояние может пройти в марте в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, впервые Масвидаль и Диаз проводили поединок в 2019 году на турнире UFC 244 за титул BMF. Победу техническим нокаутом одержал тогда Хорхе (Нейт из-за рассечения не получил разрешение от врача продолжать противостояние).

Масвидаль за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 52 боя, в которых одержал 35 побед и потерпел 17 поражений. На счету Диаза 21 победа при 13 поражениях.