Генеральный директор PFL высказался о возможном возвращении Фрэнсиса Нганну в ММА

Генеральный директор PFL Питер Мюррей ожидает, что Фрэнсис Нганну вернётся в ММА в 2024 году.

«Да, сейчас ему предстоит большой бой с Эй-Джеем, который будет шокировать мир, как и бой с Тайсоном Фьюри в октябре, поэтому мы очень гордимся и счастливы за Фрэнсиса, но он вернётся в клетку позже в этом году после боя с Джошуа.

Итак, мы готовим этот бой вместе, и Фрэнсис собирается заняться обоими видами спорта. Было просто невероятно наблюдать за его путешествием и тем, что ещё впереди. Кроме того, Фрэнсис не только вернется на сцену PFL в нашем дивизионе супербоёв, но и в марте мы сделаем объявления о PFL Africa, потому что он состоится в 2025 году, а Фрэнсис будет возглавлять нас в качестве нашего председателя», – приводит слова Мюррея MMAJunkie.

Напомним, поединок между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа состоится 9 марта 2024 года на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Отметим, что до этого Нганну лишь однажды выступал в бою по правилам бокса. Это случилось в октябре прошлого года. Тогда Нганну уступил Тайсону Фьюри раздельным судейским решением.