Нейт Диаз: я должен был возглавить UFC 200. Возглавить UFC 300 было бы лучше

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейт Диаз считает, что лучше возглавить турнир UFC 300, чем UFC 200.

«Я должен был возглавить UFC 200. Возглавить UFC 300 было бы лучше», — написал Диаз в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии Диаз сразился американским блогером Джейком Полом. Поединок проводился в формате 10 раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

До этого Диаз встречался с Тони Фергюсоном и победил его. Нейт «задушил» оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.