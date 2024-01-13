Майк Перри: мы с Нейтом Диазом сделаем отличное шоу для UFC 300

Американский боец смешанных боевых искусств и бывший профессиональный боксёр Майк Перри, выступавший под эгидой UFC в полусредней весовой категории, считает, что было бы хорошей идеей провести его бой с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейтом Диазом.

«Нейт Диаз говорит, что не с кем драться на UFC 300. Можно вернуть меня с Нейтом за небольшую плату и потом добавить очков PPV. Мы сделаем отличное шоу для UFC 300», — приводит слова Перри Sportskeeda.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии Диаз сразился с американским блогером Джейком Полом. Поединок проводился в формате 10 раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

До этого Диаз встречался с Тони Фергюсоном и победил его. Нейт «задушил» оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет UFC.