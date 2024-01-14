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Хрюнов объяснил, почему бой Бетербиев — Бивол будет громче поединка Фьюри — Усик

Хрюнов объяснил, почему бой Бетербиев — Бивол будет громче поединка Фьюри — Усик
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Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о потенциальном поединке чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом, который владеет титулами WBA и IBO. Он считает, что бой российских спортсменов будет громче, чем сражение украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе, которое состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Какой бой будет громче для мировой общественности — Усика с Фьюри или Бетербиева с Биволом? Думаю, что Бетербиев — Бивол, потому что это два великолепных боксёра, набравшие ход. Думаю, этот бой и внимания больше привлечёт, и в плане результативности лучше», – сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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