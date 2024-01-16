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Хрюнов включил Бивола в число трёх самых талантливых боксёров России

Хрюнов включил Бивола в число трёх самых талантливых боксёров России
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Владимир Хрюнов, популярный российский промоутер, ответил на вопрос о том, кто является самым талантливым отечественным боксёром.

Функционер не смог выбрать одного спортсмена. Он назвал сразу троих – Артура Бетербиева, Дмитрия Бивола и Игоря Свиридченкова.

«Бетербиев для меня одновременно и любимый и талантливый. Из действующих — Бетербиев и Бивол. Тех, кто закончил карьеру, не буду называть, хочу сказать ещё о новом таланте — Игоре Свиридченкове», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Напомним, Свиридченков является чемпионом России по боксу. Бетербиев владеет титулами WBC, IBF и WBO в полутяжелом дивизионе. Бивол удерживает титулы WBA и IBO. Существует вероятность, что в Артур и Дмитрий уже в этом году сразятся зв звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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