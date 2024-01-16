Стал известен кард совместного турнира PFL и Bellator
24 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам, организованный лицами PFL и Bellator. Данные организации проведут первый совместный ивент после того, как промоушен PFL сделал Bellator своим подразделением.
По сведениям журналиста Ариэля Хельвани, на предстоящем турнире будут проведены следующие бои:
- Райан Бейдер (чемпион Bellator в тяжёлом весе) – Ренан Феррейра (чемпион PFL в тяжёлом весе)
- Джонни Эблен (чемпион Bellator в среднем весе) – Импа Касанганай (чемпион PFL в среднем весе)
- Джейсон Джексон (чемпион Bellator в полусреднем весе) – Магомед Магомедкеримов (чемпион PFL в полусреднем весе)
- Патрисио Фрейре (чемпион Bellator в полулёгком весе) – Хесус Пинедо (чемпион PFL в полулёгком весе)
- Бруно Каппелоцци – Вадим Немков (тяжёлая весовая категория)
- Тьяго Сантос ‐ Йоэль Ромеро (полутяжёлая весовая категория)
- Клей Коллид – Эй Джей Макки (лёгкая весовой категория)
- Габриэль Брага – Аарон Пико (полулёгкая весовая категория)
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