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Прохазка заявил, что болел инфекцией стафилококка на момент боя с Перейрой

Прохазка заявил, что болел инфекцией стафилококка на момент боя с Перейрой
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка сообщил, что был вынужден бороться с инфекцией стафилококка перед поединком с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся на турнире UFC 295 в ноябре.

«На последних неделях я тренировался всего семь дней из-за инфекции стафилококка, и после выступления боролся с ней не один месяц. Перед боем я принимал антибиотики, поэтому не тренировался должным образом последние пять недель.

Я сказал себе, что я – воин и буду драться. Я настраиваюсь на победу в каждом бою. Мне не раз приходилось иметь дело с травмами и болезнями, но я верил в победу. Когда вы верите, то можете победить», — сказал Прохазка в подкасте The MMA Hour.

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