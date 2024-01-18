Хукер намерен страховать бой Чендлера с Макгрегором

Новозеландец Дэн Хукер рассказал о своём желании страховать поединок Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

«Кто бы из них ни слетел, я готов выйти на коротком уведомлении, и для меня это будет идеально. Либо реванш с Чендлером, за который я бы умер, либо бой с Макгрегором», — приводит слова Хукера The Mac Life.

За время карьеры в смешанных единоборствах Макгрегор к настоящему моменту провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. К бойцовской лиге Даны Уайта ирландец присоединился в 2013 году. Конор не выходил в октагон после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, состоявшемся летом 2021-го, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас ему 35 лет.