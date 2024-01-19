Вадим Немков: PFL сотрудничает с USADA

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков рассказал, что Professional Fighters League (PFL) сотрудничает с антидопинговым агентством США (USADA).

«PFL сотрудничает с USADA, и мне уже пришли письма, надо заполнить документы, чтобы встать на учёт в пул тестирования и постоянно указывать своё местонахождение. Думаю, сейчас таких моментов не будет. Каппелоцца попался не так давно и не будет опять что-то употреблять.

Они раньше сотрудничали с UFC, но сейчас там другое антидопинговое агентство. Меня это не смущает, наоборот, хорошо, что все будут чистыми. Когда я дрался по боевому самбо, года четыре подряд был в пуле тестирования. Ко мне приезжали брать пробы и на сборы, и домой», — приводит слова Немкова Metaratings.