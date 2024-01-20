Артур Бетербиев вошёл в топ-5 рейтинга P4P от The Ring

Авторитетное издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.
Лидером по-прежнему остаётся непобеждённый чемпион в трёх дивизионах и двукратный абсолютный чемпион, американец Теренс Кроуфорд.
Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев, в январе одержавший досрочную победу над британцем Каллумом Смитом, ворвался в топ-5 рейтинга.
The Ring. Рейтинг Pound-for-pound:
1. Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO), США;
2. Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO), Япония;
3. Александр Усик (21-0, 14 KO), Украина;
4. Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO), США;
5. Артур Бетербиев (20-0, 20 KO), Россия;
6. Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO), Россия;
7. Девин Хейни (31-0, 15 KO), США;
8. Эррол Спенс-младший (28-1, 22 KO), США;
9. Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO), США;
10. Теофимо Лопес (19-1, 13 KO), США.