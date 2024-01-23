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Ислам Махачев назвал одного из своих самых любимых бойцов ММА в истории

Ислам Махачев назвал одного из своих самых любимых бойцов ММА в истории
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался в адрес американского ветерана Фрэнки Эдгара.

«Один из моих самых любимых бойцов. Легенда», — написал Махачев.

В настоящий момент Эдгару 42 года. Профессиональную карьеру он завершил в ноябре 2022 года. В 2010-м становился чемпионом UFC в лёгком весе, после чего проводил три успешные защиты титула. В общей сложности в его активе 36 боёв в ММА, в которых он одержал 24 победы и потерпел 11 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью. Ранее сообщалось, что Эдгар будет введён в Зал славы UFC в 2024 году.

Ранее Махачев поздравил соотечественника Мовсара Евлоева с победой на UFC 297.

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