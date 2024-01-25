Две экс-чемпионки UFC, Шевченко и Енджейчик, встретились в Таиланде

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с экс-обладательницей титула промоушена в женском минимальном весе Йоанной Енджейчик. Знаменитые спортсменки встретились в Таиланде.

«Была рада тебя увидеть, Йоанна! Знакомы уже 18 лет и разделяем одинаковую страсть к боевым искусствам», — написала Валентина.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Напомним, Енджейчик завершила карьеру в смешанных единоборствах в 2022 году. При этом Йоанна не исключила, что может её возобновить. В общей сложности в её активе 16 побед (четыре нокаутом) при пяти поражениях. На счету Шевченко в смешанных единоборствах 23 победы (восемь нокаутом), четыре поражения и одна ничья.