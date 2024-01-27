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Фрэнки Эдгар оценил шансы Макгрегора в бою с Чендлером

Фрэнки Эдгар оценил шансы Макгрегора в бою с Чендлером
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Бывший чемпион UFC американец Фрэнки Эдгар, готовящийся в 2024 году войти в Зал славы, высказался об ожидаемом поединке между ирландцем Конором Макгрегором и соотечественником Майклом Чендлером.

«Если поединок состоится в среднем весе, тогда Чендлер, без сомнений. В лёгком весе у Конора будут шансы в первом раунде, но я выберу Чендлера», — сказал Эдгар на пресс-конференции.

Конору Макгрегору 35 лет. Ирландец присоединился к UFC в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений. Макгрегор не выступал с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл американцу Дастину Порье, сломав ногу.

Ранее Макгрегор сделал заявление об участии на турнире UFC 300.

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