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Диаз отреагировал на возможное участие Макгрегора в турнире UFC 300

Диаз отреагировал на возможное участие Макгрегора в турнире UFC 300
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Бывший боец UFC Нейт Диаз отреагировал на сообщение бывшего обладателя титула UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Американский боец намекнул на то, что он готов завершить трилогию с ирландцем в главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 300.

«Настоящая война», — написал Диаз в соцсетях, комментируя слова Конора.

Ранее Конор и Нейт дважды встречались в октагоне. В марте 2016 года на турнире UFC 196 Нейт одержал победу удушающим приёмом во втором раунде. В августе того же года на турнире UFC 200 Конор взял реванш, победив решением большинства судей.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на возможное возвращение в октагон в апреле на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

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