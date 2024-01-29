Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор ответил Чендлеру на слова о яхте

Макгрегор ответил Чендлеру на слова о яхте
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил американцу Майклу Чендлеру, ранее призвавшему его устроить поединок.

«Я понимаю, что Конор Макгрегор восстанавливался после травмы, но теперь, когда он здоров, почему бы нам не подраться на UFC 300? Прошло 2,5 года… Слезай с яхты, пацан», — написал Чендлер в социальных сетях.

«На яхте есть спортзал», — ответил Макгрегор.

Конору Макгрегору 35 лет. Ирландец присоединился к UFC в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений. Макгрегор не выступал с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл американцу Дастину Порье, сломав ногу.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android