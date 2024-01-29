Макгрегор ответил Чендлеру на слова о яхте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил американцу Майклу Чендлеру, ранее призвавшему его устроить поединок.

«Я понимаю, что Конор Макгрегор восстанавливался после травмы, но теперь, когда он здоров, почему бы нам не подраться на UFC 300? Прошло 2,5 года… Слезай с яхты, пацан», — написал Чендлер в социальных сетях.

«На яхте есть спортзал», — ответил Макгрегор.

Конору Макгрегору 35 лет. Ирландец присоединился к UFC в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений. Макгрегор не выступал с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл американцу Дастину Порье, сломав ногу.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов: