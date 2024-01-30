«10 тысяч комментариев – и мы анонсируем главный бой UFC». Драма выложила видео с Уайтом

Журналистка Нина Мари Даниэль, более известная как Нина Драма, опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором показала видео с участием президента UFC Даной Уайтом.

«10 тысяч комментариев – и мы анонсируем главный бой UFC 300 на этой неделе. Иначе обмажем его маслом», — подписала видео журналистка.

На данный момент пост собрал 22 тысячи комментариев.

Напомним, юбилейный, 300-й номерной турнир американского промоушена UFC пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе США.

Стоит отметить, что сейчас уже известны все поединки, кроме главного, которые состоятся на ивенте. Из наиболее значимых стоит отметить противостояния Джастина Гэтжи и Макса Холлоуэя, Александра Ракича и Иржи Прохазки, Чарльза Оливейры и Армана Царукяна, а также Келвина Каттара и Алджамейна Стерлинга.