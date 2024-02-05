Фроч: не думаю, что рассечение Фьюри можно оправдать

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал срыв поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я видел это странное видео с ударом локтём. Не понимаю, зачем парень бьёт локтём в спарринге. Травмы случаются, но они не должны случаться в боях такого масштаба, когда на кону стоит так много.

Фьюри следовало за две недели до боя держать своих спарринг-партнёров на дистанции, удерживать джебом, и вязать их, как только они сближаются. Судя по видео, что я видел, Фьюри не выглядел острым и собранным. Не думаю, что можно найти оправдание его рассечению. Со мной такого не случалось», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.