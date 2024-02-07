35-летний Конор Макгрегор показал фото с тренировочного процесса

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с тренировочных занятий.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Боец не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий выход в октагон у него запланирован на 29 июня нынешнего года, а противостоять ему будет американец Майкл Чендлер. Сейчас Конору 35 лет. На его счету 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Вартанян — о возвращении Конора Макгрегора в UFC: