Менеджер Усика: Фьюри не боится Александра, он боится проиграть ему

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, считает, что обладатель титула WBC британец Тайсон Фьюри испытывает ментальные проблемы из-за предстоящего боя с его подопечным.

«Я написал в социальных сетях и назвал Тайсона трусом. Я не имел в виду, что он боится поединка с Усиком. Это не так. Он профессиональный боец и столько раз выходил в ринг… Его нельзя испугать. Хотя большинство тяжеловесов боятся выходить в ринг.

Он не боится Александра Усика. Он боится поражения от Александра Усика, вот что его волнует. Возможно, он это игнорирует, но так и есть», — приводит слова Климаса издание Boxing News.