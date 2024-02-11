Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Усика: Фьюри не боится Александра, он боится проиграть ему

Менеджер Усика: Фьюри не боится Александра, он боится проиграть ему
Комментарии

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, считает, что обладатель титула WBC британец Тайсон Фьюри испытывает ментальные проблемы из-за предстоящего боя с его подопечным.

«Я написал в социальных сетях и назвал Тайсона трусом. Я не имел в виду, что он боится поединка с Усиком. Это не так. Он профессиональный боец и столько раз выходил в ринг… Его нельзя испугать. Хотя большинство тяжеловесов боятся выходить в ринг.

Он не боится Александра Усика. Он боится поражения от Александра Усика, вот что его волнует. Возможно, он это игнорирует, но так и есть», — приводит слова Климаса издание Boxing News.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android