Тренер Махачева: Топурия намного техничнее Волкановски

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, высказался о предстоящем титульном поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и грузином Илией Топурией.

«Топурия намного техничнее Волкановски. Однако у Алекса огромный опыт в так называемых чемпионских раундах. Он разбивал претендентов на титул четыре года. И Волкановски совсем не стар. Люди говорят, что он уже не тот, поскольку пропустил удар ногой в бою с Махачевым. Не думаю, что один удар может вас изменить»», – сказал Мендес на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Волкановски – Топурия состоится 18 февраля в Анахайме (США) и возглавит номерной турнир UFC 298.

Ранее Волкановски жёстко ответил Топурии, назвавшему его «слишком старым».