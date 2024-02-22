Масвидаль: я порублю Гэтжи на куски

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что смог бы одолеть Джастина Гэтжи в бою за титул BMF.

Джастин Гэтжи стал обладателем титула BMF после того, как нокаутировал Дастина Порье на турнире UFC 291, который состоялся 29 июля 2023 года в Солт-Лейк—Сити.

«‎Когда я выиграл пояс, Дана сказал, что это было исключением, с поясом покончено, и защищать его не придется. Так что об этом никогда не было никаких разговоров, по крайней мере, со мной, но теперь я думаю, все по-другому. Они делают что-то немного по-другому, и Джастин очень хорош в этом амплуа. Парень, которого он победил в поединке за этот пояс, — чёртов жеребец, убийца, Дастин Порье. Но если вы выставите одного обладателя пояса BMF против другого, если вы выставите меня против Джастина, я сломаю ему его чёртову глазницу, и я бы, черт возьми, порубил его на куски. Надеюсь, это может произойти в какой-то момент», — сказал Масвидаль в интервью Low Kick MMA.

Напомним, что Хорхе Масвидаль последний раз дрался с Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 287. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Бёрнса. После этого Масвидаль завершил карьеру профессионального бойца смешанных единоборств.