Хорхе Масвидаль уважительно высказался в адрес Макса Холлоуэя

Бывший боец UFC и обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль отдал дань уважения Максу Холлоуэю и заявил, что будет его поддерживать в бою с Джастином Гэтжи за титул BMF.

«‎Я думаю, Макс Холлоуэй — один из самых крутых мужиков, которые когда-либо жили. Это чувак, которому я, черт возьми, отдаю должное. Мне нравится его стиль. Мне нравится его история. Мне нравится, как он начинал. Мне нравится, какой он скромный человек. Очевидно, я полностью поддерживаю Макса, но я думаю, что это будет чертовски отличный бой», – сказал Масвидаль в интервью Low Kick MMA.

Напомним, что поединок между Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи пройдет на турнире UFC 300, 13 апреля в Лас-Вегасе. Холлоуэй идёт на серии из двух побед, одолев Арнольда Аллена и Чен Сон Джунга («Корейский Зомби»). Гэтжи также в последних двух боях одержал победы над Рафаэлем Физиевым и Дастином Порье.