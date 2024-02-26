Майк Перри: UFC — это богатые придурки, которым плевать на бойцов

Бывший боец UFC американец Майк Перри раскритиковал свой бывший промоушен за отношение к спортсменам.

«UFC выбирают бои с кем хотят и когда хотят, чёрт возьми. Они делают всё, что пожелают, и никто не может им ничего сказать. И это чертовски раздражает.

Забавно, что UFC пытаются выглядеть как чёртовы НФЛ и НБА, но они не ведут себя так, чёрт побери. Они по-прежнему грубые, неуважительные и богатые придурки, которым плевать на бойцов, рискующих своими жизнями. Они выступают перед медиа и говорят: «Знаете, через что проходят чёртовы бойцы?» Но в это же время это они пытаются их прикончить ради всего дерьма», — сказал Перри в интервью OverDogs Podcast.