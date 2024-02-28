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Хорхе Масвидаль — о Джастине Гэтжи: мне нравится его стиль, потому что он приходит драться

Хорхе Масвидаль — о Джастине Гэтжи: мне нравится его стиль, потому что он приходит драться
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Экс-претендент на пояс UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль выразил симпатию бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Джастину Гэтжи.

«Думаю, что он чертовски великий боец. Но мне кажется, что я смог бы победить его и в очном поединке. И мне нравится его стиль, потому что он каждый раз выходит в октагон драться. Он приходит не для того, чтобы, чёрт возьми, набирать очки. Он приходит драться и убрать оппонента со своего пути», — сказал Масвидаль в интервью порталу ABC News.

Напомним, свой следующий поединок, который состоится 13 апреля на турнире UFC 300, Джастин Гэтжи проведёт против экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На кону будет стоять пояс BMF, обладатель которого считается самым жёстким бойцом в промоушене.

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