Кормье критично высказался насчёт потенциального возвращения Нейта Диаза в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на заявление Нейта Диаза, который ранее написал, что хочет драться на турнире UFC 306.

«Мне нравится Нейт Диаз, но мне кажется, что сейчас настало время для нас быть честными с самими собой, чтобы сам Нейт мог быть честным с самим собой. Есть только пара человек, с которыми он может выступить в качестве хедлайнера. Причина этого в том, где его карьера находится сейчас. По моему мнению, его оппонентами могут быть или Конор Макгрегор, или Хорхе Масвидаль. Но мы также должны быть честны перед самими собой в этом отношении: мы сохраняем актуальность только этих парней, Масвидаля и Диаза.

Потому что, когда они что-то говорят, все начинают обсуждать это, как я сам сейчас делаю. Но не кажется ли вам, что турнир Noche UFC (планируемый турнир UFC, который хотят провести в Мексике. — Прим. «Чемпионата»), за просмотр которого следует платить, выглядит лучше с Нейтом в качестве главного события? Хоть его имя продолжает быть громким, как боец Нейт Диас больше не тот. Это не тот парень, который победил Конора в первый раз. У Нейта были прекрасные моменты в карьере. К примеру, в бою с Леоном Эдвардсом. Но, помимо этого, он постоянно проигрывал. В последний раз он победил Тони Фергюсона. И вы сами понимаете и знаете, кто Тони Фергюсон сегодня»‎, — цитирует Кормье портал MMAJunkie.