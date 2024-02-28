Масвидаль: у нас есть незаконченные дела с Нейтом Диазом

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал, что не исключает варианта организации реванша с американским бойцом ММА Нейтом Диазом по правилам бокса.

«Пока нет никакого соглашения с Нейтом, но я бы хотел провести бой по боксу с ним. Очевидно, мне бы хотелось сделать это в ММА. Вы все в курсе, что мы оба были свободны, но он просто не тренировался. А я не стал ждать его и в то время бился за титул с Камару Усманом.

Вскоре после этого у него закончился контракт. Так что нам не удалось организовать реванш в UFC, но у меня по-прежнему с руководством UFC прекрасные отношения. Они дали мне разрешение на проведение пары боёв по боксу. Надеюсь, Нейт может быть одним из моих соперников. Я бы с удовольствием это сделал. У нас есть незаконченные дела», — сказал Нейт в интервью порталу Sports Illustrated.

Напомним, Масвидаль и Диаз уже встречались в очном поединке в ноябре 2019 года на турнире UFC 244. Тогда бой завершился победой Хорхе Масвидаля техническим нокаутом.