Нейт Диаз жёстко ответил на критику Даниэля Кормье

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз ответил бывшему двойному чемпиону UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэлю Кормье. Ранее Кормье раскритиковал желание Нейта подраться на турнире UFC 306, указав на то, что его время ушло.

Диза в ответ опубликовал фото, на котором комментатор UFC Джо Роган пытается взять послематчевое интервью у Кормье, который начал плакать из-за поражения в реванше с Джоном Джонсом. Нейт также оставил послание Кормье.

«Это не боец, а с***. Полная его противоположность. Хорошая речь, ДиСи», — написал боец в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, свой последний поединок по правилам ММА Нейт Диаз провёл на турнире UFC 279. Оппонентом Диаза стал Тони Фергюсон, которого он победил удушающим приёмом в четвёртом раунде.