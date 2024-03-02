Даниэль Кормье — Нейту Диазу: как бойцы мы с тобой на разных планетах

Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье ответил на выпад в свой адрес со стороны Нейта Диаза, который ранее назвал Кормье с****.

«Давайте проясним одну вещь — у меня нет проблем с Нейтом. Я на самом деле не знаю Нейта. Я всегда уважал Нейта за то, что он делал в октагоне. Я много кем являюсь, ребята, но не я не с****. Итак, мой вопрос таков: когда это стало нормальным, что мужчины начали называть друг друга не по имени? Когда это стало нормальным? Я никогда не проявляю неуважения в своих оценках. Я изо всех сил стараюсь быть настолько справедливым, насколько могу. Я не совсем понимаю, почему люди думают, что это нормально — оскорблять вас таким образом, особенно называть вас не по имени. Это не круто, чувак. Ты не можешь просто разговаривать с людьми так, как тебе хочется. Ты сказал, что что я не боец — я этого не понимаю. Опять же, я чувствую, что на самом деле был довольно справедлив к этому парню.

Реальность такова, что я не буду сравнивать себя с Нейтом, потому что это разные уровни. Очень разные. Я чемпион, покорил две весовые категории и проиграл только три раза за свою карьеру. Четыре, если считать бой, который был объявлен несостоявшимся. Четыре раза, всего двое парней. Мы на разных уровнях, мы на разных планетах. Мы не в одной стратосфере с точки зрения бойцов. Это не так. И мне пора перестать позволять людям оскорблять меня подобным образом, когда я выполняю свою работу.

У меня нет проблем с Нейтом. Но у него явно есть проблемы со мной. Гилрой (город, в котором проживает Кормье. — Прим. «Чемпионата») находится в полутора часах езды от Стоктона (город, в котором проживает Диаз. — Прим. «Чемпионата»). Я живу здесь. Я не собираюсь драться с этим человеком на улице, но мы всегда можем поговорить, если у тебя возникнут проблемы с тем, что я сказал. Но называть меня подобным образом… Я дрался лучше всех. У меня очень редко возникала возможность драться с парнями, которые не были на моём уровне. Я могу только представить, каким был бы мой рекорд, если бы я это сделал.

Итак, подводя итог, Нейт, вот в чём дело — у меня нет к тебе проблем. Если я увижу тебя, я сниму перед тобой шляпу. Если ты хочешь мне что-то сказать, подойди ко мне. Скажи мне. Скажи мне, в чём проблема. Мы можем обсудить это как мужчины. Но я на самом деле не собираюсь играть в трэш-ток. Так что оставь это. Оставь это, и я оставлю тебя»‎, — приводит слова Кормье портал MMA Fighting.