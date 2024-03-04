Махачев — о Малыхине: самый опасный парень на планете

Действующий чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о соотечественнике Анатолии Малыхине, впервые в истории промоушена ONE FC завоевавшем титулы в трёх весовых категориях.

«Самый опасный парень на планете», — написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, на турнире ONE 166, прошедшем в Катаре, Малыхин победил в реванше техническим нокаутом голландца Ренье де Риддера и стал чемпионом промоушена в среднем весе (до 93 кг). Ранее россиянин завоевал пояса в полутяжёлом (до 103 кг) и тяжёлом дивизионе (до 120 кг).

Первый бой между Малыхиным и де Риддером состоялся на турнире One Championship — on Prime Video 5, который прошёл 3 декабря 2022 года. Тогда победу одержал российский боец, выигравший нокаутом в первом раунде.