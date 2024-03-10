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Тактаров: О’Мэлли сейчас гораздо выше в ударке, чем Ян, это видно

Тактаров: О’Мэлли сейчас гораздо выше в ударке, чем Ян, это видно
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Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу соотечественника Петра Яна в поединке с китайцем Сонг Ядонгом. Бой состоялся сегодня, 10 марта, на турнире UFC 299 во Флориде (США).

«Мне кажется, Петру нужно лучше разминаться. Если сейчас он первый раунд отдал, то с О’Мэлли будут три раунда в никуда. Потому что он чувствительней, он гораздо выше сейчас поднялся по части ударки, чем Пётр, это явно видно.

Если Пётр поднялся по борьбе, прилично, на 30%, то О’Мэлли вырос раза в два, это, конечно, круто. Что он делает и не делает Пётр: после атаки уходит с линии, несмотря на то что длинные руки и гораздо более разнообразно атакует», — сказал Тактаров в социальных сетях.

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