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Йоанна Енджейчик будет внесена в Зал славы UFC

Йоанна Енджейчик будет внесена в Зал славы UFC
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Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Йоанна Енджейчик будет внесена в Зал славы UFC в этом году на Международной неделе боёв в конце июня — начале июля. Об этом было официально объявлено во время турнира UFC 299.

Напомним, Йоанна выступала на профессиональном уровне с 2012 по 2022 год. В своём активе она имеет 16 побед и пять поражений. Также Йоанне принадлежит рекорд по защитам титула в этой весовой. Ей удалось защитить пояс шесть раз подряд. Она побеждала таких бойцов, как Карла Эспарза, Мишель Уоттерсон, Каролина Ковалькевич и многих других. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 275 и стал третьим по значимости боем вечера, Йоанна вышла на реванш с китайской топовой спортсменкой Чжан Вэйли. Енджейчик проиграла нокаутом во втором раунде. После этого она объявила о завершении карьеры в ММА.

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