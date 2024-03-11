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Порье рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой

Порье рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой
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Американский боец UFC Дастин Порье рассказал, с кем он хотел бы провести следующий поединок.

«Я всё ещё хочу стать чемпионом UFC. Что дальше? Понятия не имею. Я всегда хотел подраться с Нейтом Диазом. Гэтжи заехал мне по башке, так что этот бой тоже неплохо было бы повторить. Сложно сказать», — сказал Порье на пресс-конференции.

В ночь на 10 марта в Майами (США) на «Касейя Центр» проходил турнир UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

До этого Порье выходил в октагон на реванш с Джастином Гэтжи 29 июля 2023 года на турнире UFC 291. Тогда победу одержал Гэтжи, нокаутировавший своего визави хай-киком. В активе Дастина 30 побед и восемь поражений.

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