Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе полька Йоанна Енджейчик высказалась насчёт включения в Зал славы UFC. Об этом руководство лиги объявило во время турнира UFC 299.

«Какая невероятная ночь выдалась в Майами, на UFC 299. Я не ожидала, что меня введут в Зал славы UFC, поэтому вчерашний вечер стал для меня ещё более эмоциональным. Спасибо всем за любовь и поддержку. Однажды у меня появилась мечта стать бойцом UFC, затем чемпионкой UFC, после сделать крутую карьеру и войти в Зал славы UFC. Похоже, всё сложилось идеально. Но очень многое ещё остаётся впереди. Большое спасибо всем вам. Увидимся в Лас-Вегасе, на Международной бойцовской неделе», — написала Йоанна Енджейчик в своих социальных сетях.

Напомним, официальная церемония включения бойца в Зал славы UFC происходит летом, в период Международной бойцовской недели, которая обычно проходит в конце июня и начале июля.