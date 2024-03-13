Масвидаль и Диаз проведут бой по правилам бокса — журналист Хельвани

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль проведёт бой с известным американским бойцом ММА Нейтом Диазом по правилам бокса. Об этом сообщил статусный инсайдер и журналист Ариэль Хельвани.

По сведениям источника, 10-раундовый бой в категории до 79 килограммов пройдёт в Инглвуде (Калифорния, США). Он состоится 1 июня текущего года.

Отметим, что Масвидаль и Диаз уже встречались в очном поединке по правилам смешанных единоборств. Это случилось в ноябре 2019 года на турнире UFC 244. Тогда бой завершился победой Хорхе Масвидаля техническим нокаутом в третьем раунде.

Напомним, Хорхе Масвидаль провёл 52 боя в ММА и одержал 35 побед. На счету Диаза 24 победы в 37 поединках по правилам смешанных единоборств.