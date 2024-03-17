Багаутинов: Малыхину нужно показать себя в UFC

Бывший претендент на титул UFC россиянин Али Багаутинов высказался о чемпионе ONE в трёх весовых категориях соотечественнике Анатолии Малыхине.

«Как ни крути, Малыхин вписал своё имя в историю. Такого ещё никогда не было. Анатолий красавчик, показал себя. Но надо выходить на другой уровень. Нужно показать себя в UFC, доказать для себя, что ты можешь. Там у Малыхина тоже очень хорошо пойдёт. Деньги – немаловажная часть. На пальцах можно пересчитать спортсменов, зарабатывающих хорошие деньги», — приводит слова Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в марте на турнире ONE 166, прошедшем в Катаре, Малыхин победил техническим нокаутом голландца Ренье де Риддера и стал чемпионом промоушена в среднем весе (до 93 кг). Ранее россиянин завоевал пояса в полутяжёлом (до 103 кг) и тяжёлом дивизионе (до 120 кг).