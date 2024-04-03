Глава RCC высказался о будущем Ивана Штыркова

Глава RCC Николай Клименко дал комментарий по поводу российского бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова.

«Иван проведёт бой в карде RCC 19. Это будет возвращение в смешанные единоборства. Будет интересно посмотреть на прогресс бойца в ударной технике – последние полтора года он выступал по боксу и кикбоксингу и все его тренировки были направлены на работу в стойке.

Иван говорил, что ему интересен и Немков. Бой с Виктором интересен и нам, но сейчас он на контракте с «Нашим делом», поэтому пока этот поединок невозможен. Есть несколько вариантов соперников – я думаю, что в ближайшие дни мы официально анонсируем бой», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.