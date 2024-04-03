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«Если захочешь провести разминочный бой, я буду рад». Иге обратился к Волкановски

«Если захочешь провести разминочный бой, я буду рад». Иге обратился к Волкановски
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Американский боец Дэн Иге опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к экс-чемпиону UFC Александру Волкановски с предложением провести бой.

«Если захочешь провести разминочный бой, я буду рад принять вызов», — написал Иге.

Последним соперником Волкановски был представитель Испании с грузинскими корнями Илия Топурия. Напомним, их поединок состоялся на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск и был главным событием этого турнира. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этой победе Илия стал новым чемпионом UFC в полулёгком дивизионе.

Ранее российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев оценил шансы Волкановски вновь стать чемпионом UFC после нокаута от Топурии.

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