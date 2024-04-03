Царукян: каждый день я думаю о реванше с Махачевым

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал о своём желании провести реванш с действующим чемпионом промоушена Исламом Махачевым.

«Каждый день я думаю о реванше с Махачевым. Честно говоря, я думаю о Чарльзе, но иногда мне кажется: «Ладно, я выиграю и наконец-то буду драться с Исламом Махачевым». Один шаг, и всё», — приводит слова Царукяна UFC.

Напомним, следующий поединок Арман Царукян проведёт против бывшего чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 300 14 апреля.

Поединок Махачева и Царукяна состоялся в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 и завершился победой дагестанца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.