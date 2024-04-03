Царукян: все будут говорить обо мне как о том, кто задушил лучшего бойца джиу-джитсу

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Чарльзу пришлось согласиться на этот бой, потому что он не может снова драться за титул. Сначала он должен подраться против молодых парней вроде меня, которые хотят драться за титул. Я чувствую, что сейчас настало моё время.

Это так волнительно, потому что он бывший чемпион, он защищал титул, и, когда я побью его, люди будут говорить обо мне.

Я задушу его. Все будут говорить, что я задушил лучшего бойца джиу-джитсу на планете. Сначала переведу, а затем задушу, как это сделал Ислам», — приводит слова Царукяна UFC.

Напомним, бой Царукяна и Оливейры состоится на турнире UFC 300 14 апреля.