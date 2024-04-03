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Кравцов: Бах — пешка. МОК превратился в ручной политический инструмент для неугодных

Кравцов: Бах — пешка. МОК превратился в ручной политический инструмент для неугодных
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Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов дал комментарий по поводу главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Бах – пешка в большой политической игре. Потом придёт другая пешка. Сам МОК себя исчерпал, превратился в ручной политический инструмент для неугодных стран. Если позиция поменяется, то поменяется и ситуация. А кто стоит у руля, не так и важно», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, ранее в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом Томас Бах заявил, что спортсмены из Африки, которые примут участие во Всемирных играх дружбы в России, рискуют быть не допущены на будущие Олимпиады. Он также заявил, что МОК не скрывает, что поддаётся политическому влиянию.

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