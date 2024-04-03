Американский тренер назвал фаворита в бою Фундоры и Спенса

Известный американский тренер Ронни Шилдс высказался о потенциальном титульном поединке между соотечественниками Эрролом Спенсом-младшим (28-1, 22 KO) и Себастьяном Фундорой (21-1-1, 13 KO).

«Нужно понимать, что Спенс возвращается после тяжёлого поражения. Очевидно, у него было время, чтобы восстановиться физически. Но вопрос в том, как он чувствует себя ментально после поражения от Кроуфорда? Сможет ли он стать тем Спенсом, которого мы привыкли видеть? Прямо сейчас мне придётся отдать предпочтение Фундоре. Он сейчас чемпион. Объединённый чемпион. У парня два пояса», — сказал Шилдс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, в конце марта Фундора впервые в карьере стал чемпионом мира, одолев австралийца Тима Цзю и завоевав титулы WBC и WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).