О’Мэлли — о поведении Стрикленда: ежедневные спарринги дают о себе знать

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли считает, что вызывающее поведение бывшего обладателя титула в среднем дивизионе (до 84 кг) соотечественника Шона Стрикленда может быть связано с ментальными проблемами из-за агрессивных тренировок.

«Любой, кто говорит, что у него есть желание убивать людей, вероятно, не в порядке. Вы либо любите, либо ненавидите, и убивать людей без причины… Он честен в этом, но это чертовски безумно.

Приходить в зал, спарринговать, получать удары по голове… Не то чтобы его били так сильно, но, если вы спаррингуете каждый день, это даёт о себе знать», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Ранее Стрикленд заявил, что покинет UFC, если не выполнят его условия.