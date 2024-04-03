Холлоуэй назвал любимый бой с участием Гэтжи в UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй назвал любимый бой с участием своего соперника и соотечественника Джастина Гэтжи.

«Думаю, это его дебют [против Майкла Джонсона]. Я был у клетки, и это было безумие. Его рано потрясли, но он продолжал идти вперёд, как это делает всегда. Этот парень был как зомби, он добился финиша, думаю, это был самый запоминающийся бой», — сказал Холлоуэй в интервью Кевину Айоли.

Напомним, Холлоуэй в своём последнем бою на UFC Fight Night 225 в августе нокаутировал корейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби. Гэтжи в июле на UFC 291 нокаутировал соотечественника Дастина Порье.

Поединок Холлоуэя и Гэтжи состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).