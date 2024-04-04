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Уиттакер: мне досадно от того, что Адесанья снова будет драться за титул

Уиттакер: мне досадно от того, что Адесанья снова будет драться за титул
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался по поводу возможного поединка между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей.

«Мне досадно от того, что Адесанья снова будет драться за титул, но я всё понимаю. Дрикус просил этот бой, и он получит то, что хочет, а Адесанья сделает рейтинги. В любом случае этой хороший поединок. Представляю, как Адесанья будет разбирать его на части в течение пяти раундов.

Но дю Плесси крепкий парень, хоть и с корявой техникой. Я могу представить, как он своим стилем собьёт Адесанью с ритма.

Думаю, что Дрикус может использовать тот же метод, что и Стрикленд. Иззи тогда не смог к этому приспособиться», — приводит слова Уиттакера MMA Fighting.

Напомним, словесный конфликт между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей начался летом 2023 года. Также, согласно информации портала Fox Sports Australia, именно поединок между дю Плесси и Адесаньей станет главным событием на турнире UFC 305, который состоится 18 августа в Перте.

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