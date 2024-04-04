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Силва потерял 30% зрения в одном глазу после боя с Уайдманом

Силва потерял 30% зрения в одном глазу после боя с Уайдманом
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Бразильский боец UFC Бруно Силва рассказал о проблемах со зрением после поединка с Крисом Уайдманом, который состоялся в ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США).

«Уайдман ткнул меня в оба глаза, и обследование показало, что я потерял 30% зрения в одном глазу. Но врач не думает, что это навсегда. Он полагает, что зрение восстановится. Для более точного прогноза мне нужно вернуться в клинику на следующей неделе», – приводит слова Силвы MMA Fighting.

Поединок завершился победой Уайдмана в третьем раунде. Изначально была объявлена победа техническим нокаутом, однако затем результат был пересмотрен. За секунды до финиша поединка Уайдман нанёс тычок в глаз Силвы, что послужило поводом для пересмотра результата боя. Теперь американскому бойцу присуждена победа единогласным техническим решением судей.

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