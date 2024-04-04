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«Репутационные потери». Олейник объяснил, почему не станет драться с А. Емельяненко

«Репутационные потери». Олейник объяснил, почему не станет драться с А. Емельяненко
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Именитый российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник рассказал, почему он не согласится на поединок с Александром Емельяненко.

«Лучше, чем ответили в штабе Виталия Минакова, сложно придумать: репутационные потери от этого боя несравненно выше, чем любые материальные, имиджевые и иные приобретения от победы над ним», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Олейник выступил в 80 поединках. В активе прославленного спортсмена 61 победа и 18 поражений. Ещё один бой с участием Олейника завершился вничью. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC. В последнем бою, который состоялся на турнире RCC 17 в Екатеринбурге в декабре прошлого года, Алексей встречался с представителем Бразилии Фернандо Родригесом и победил его удушающим приёмом во втором раунде.

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